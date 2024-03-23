Marmaris'te 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 15.92 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 07.56'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın aktardığına göre depremin derinliği 15.92 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 23, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Akdeniz - [166.00 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-03-23
Saat:07:56:51 TSİ
Enlem:35.19222 N
Boylam:27.60889 E
Derinlik:15.92 km
Detay:https://t.co/z7am2MPhCb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi