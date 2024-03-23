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Marmaris'te 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 15.92 kilometre olarak kaydedildi.

Güncel
  • 23.03.2024 08:13
  • Giriş: 23.03.2024 08:13
  • Güncelleme: 23.03.2024 08:29
Kaynak: Haber Merkezi
Marmaris'te 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), saat 07.56'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın aktardığına göre depremin derinliği 15.92 kilometre olarak ölçüldü.

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