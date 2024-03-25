Marmaris'te ralli endişesi

Haber Merkezi

Marmaris Kent Konseyi, Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamada fosil yakıt tüketimi ve otomobil pazarının reklam panosu olan ralli yarışlarına ilçenin yeniden ev sahipliği yapmak zorunda bırakıldığı belirtildi.

Atatürk Meydanı'nda bir araya gelenler adına Halime Şaman tarafından okunan açıklamada şöyle denildi: "Belki hatırlarsınız; 2018'deki yarışlarda, bir aracın kaza yapıp alev alması sonucu çıkan yangında 22 hektar ormanlık alan yanmıştı. Bu yanlışta inat etmenin ağır sonuçları daha kolay anlaşılır. Marmaris bir milli parktır ve dünyanın hiçbir yerinde milli parkta bırakın ralliyi, doğal yaşama tehdit oluşturacak hiçbir etkinlik düzenleyemezsiniz."