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Marmaris'teki patlama sesinin nedeni belli oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde elektrik direklerindeki patlamalar yurttaşları endişelendirdi.

Güncel
  • 13.02.2024 10:02
  • Giriş: 13.02.2024 10:02
  • Güncelleme: 13.02.2024 10:04
Kaynak: İHA
Marmaris'teki patlama sesinin nedeni belli oldu

Marmaris’te sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Dün gece saatlerinde devam eden sağanak yağışın etkisi ile Armutalan Mahallesi’ndeki elektrik dağıtım hatlarında ardı ardına patlama yaşandı.

Sesleri duyan mahalle sakinleri korku ile balkona çıktı. 

Yaşanan patlamaların ardından mahallede elektrikler kesildi. AYDEM tarafından yapılan çalışmanın ardından kesinti olan bölgelere yeniden elektrik verildi. 

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