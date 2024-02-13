Marmaris'teki patlama sesinin nedeni belli oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde elektrik direklerindeki patlamalar yurttaşları endişelendirdi.

Marmaris’te sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Dün gece saatlerinde devam eden sağanak yağışın etkisi ile Armutalan Mahallesi’ndeki elektrik dağıtım hatlarında ardı ardına patlama yaşandı.

Sesleri duyan mahalle sakinleri korku ile balkona çıktı.

Yaşanan patlamaların ardından mahallede elektrikler kesildi. AYDEM tarafından yapılan çalışmanın ardından kesinti olan bölgelere yeniden elektrik verildi.