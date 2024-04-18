Márquez'in 'Yüzyıllık Yalnızlık'ı dizi oluyor: Tarih verildi

Güney Amerikalı yazar Gabriel García Márquez'in kaleme aldığı 'Yüzyıllık Yalnızlık' romanının dizi uyarlaması yapıldı. Dizinin 2024 yılında yayınlanacağı açıklandı.

1982 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Kolombiyalı yazar Gabriel García Márquez'in kaleme aldığı ‘Yüzyıllık Yalnızlık’ romanının dizi uyarlaması çekildi.

Netflix'te yayınlanacak uyarlama dizi için ilk fragman da paylaşıldı.

Dizinin, 2024 yılında yayınlanacağı kaydedildi.

Márquez'in 1967 yılında kaleme aldığı ve ilk 1972 yılında yayınlanan Yüzyıllık Yalnızlık romanı, büyülü gerçekçilik akımının en önemli eserlerinden birİ olarak kabul ediliyor.