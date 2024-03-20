Mart ayı Tüketici Güven Endeksi: TÜİK 2024 Mart ayı Tüketici Güven Endeksi

TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Mart ayı tüketici güven endeksi raporu yayınlandı. TÜİK 2024 Mart ayı Tüketici Güven Endeksi raporunun yayınlanmasıyla birlikte ekonomi ile ilgilenen yurttaşlar yatırımlarını yönlendirdi. Peki Mart ayı Tüketici Güven Endeksi yüzde kaç oldu? İşte TÜİK 2024 Mart ayı Tüketici Güven Endeksi sonuçları!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) birlikteliğiyle ile gerçekleştirilen tüketici eğilim anketi sonuçların göre hesaplanan Mart ayı tüketici güven endeksi sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz ay 79,3 olarak hesaplanan Tüketici Güven Endeksi Mart ayında artış gösterdi. Peki Mart ayı Tüketici Güven Endeksi yüzde kaç oldu? İşte TÜİK 2024 Mart ayı Tüketici Güven Endeksi sonuçları!

Mart ayı Tüketici Güven Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Güven Endeksi Mart ayında yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 değerini aldı. Geçtiğimiz ay endeks 79,3 olarak kaydedilmişti.

TÜİK verilerine göre mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks Mart'ta yüzde 0,7 düşüşle 66,6 oldu.

TÜİK 2024 Mart ayı Tüketici Güven Endeksi

TÜİK 2024 Mart ayı Tüketici Güven Endeksi'ni yüzde 79,4 olarak hesapladı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 0,9 artışla 78,9 olarak kaydedildi. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,4 artışla 74,9 oldu.