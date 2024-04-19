Mart faiz artışını öngörmüştü: Deutsche'den yeni TCMB tahmini

Mart ayında TCMB faiz artışını öngören Deutsche Bank, nisan toplantısında bankanın politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağını tahmin etti.

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejisti Christian Wietoska tarafından hazırlanan notta Nisan toplantısında TCMB'nin faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağı öngörüldü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, notta yerel seçimler öncesinde mart ayı toplantısında 500 baz puanlık sürpriz bir faiz artırımına giden TCMB'nin sıkılaştırıcı önlemlerin dirençli iç talep, enflasyon göstergelerindeki yüksek seviyeler ve çıpalanmamış enflasyon beklentileri üzerindeki etkisini yeniden değerlendirmek için muhtemelen bekle-gör modunda olacağı belirtildi.

Deutsche Bank yerel seçim belirsizliği sonrasında yerel varlıklara yönelik algının iyileşmesi ve TCMB'nin net rezerv pozisyonundaki kayda değer iyileşmenin bu yöndeki görüşü desteklediğini belirtti.

Notta yetkililerin tüketim talebini sınırlama ve enflasyonu düşürme yönündeki para politikası çabalarını tamamlamak için mali duruşu ve gelirler politikasını sıkılaştırmaya daha fazla odaklanacağı görüşü ifade edildi.