Martı'nın kurucusu Öktem, Eyüp Aksu'ya tepki gösterdi: AKP resmi hesabı paylaşımı retweetledi

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem'in İstanbul Taksiciler Odası Esnafı Başkanı Eyüp Aksu'ya tepki gösterdiği sosyal medya gönderisi, AKP resmi hesabı tarafından yeniden paylaşıldı.

İstanbul Taksiciler Odası Esnafı Başkanı Eyüp Aksu ile Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem arasındaki tartışmaya AKP de katıldı.

Öktem'in sosyal medya platformu X üzerinden İstanbul Taksiciler Odası Esnafı Başkanı Eyüp Aksu'ya tepki gösterdiği paylaşım AKP'nin resmi X hesabı tarafından yeniden paylaşıldı(retweetlendi).

Oda Başkanı Aksu'nun 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin "Bizim esnafımız bu firmanın sahadan çekilmeden, aplikasyonu kapanmadan size oy vermez" ifadelerini kullanmıştı.

Öktem ise Aksu'ya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

AKP resmi hesabı Öktem'in gönderisini yeniden paylaştı

Martı uygulamasının kurucusu Öktem şu ifadeleri kullandı:

"Bizi gömecekmiş Eyü Aksu ! Sen kimsin de bizi gömüyorsun? Sen kimsin de devletin bakanını oyla tehdit ediyorsun? Sen Sayın Cumhurbaşkanı mısın da Ak Parti’nin İstanbul adayına karar veriyorsun? Senin oyun falan yok, bunu sen de iyi biliyorsun, her yerde kendin söylüyorsun."

Bizi gömecekmiş @eyupaksu24!

1. Sen kimsin de bizi gömüyorsun?

2. Sen kimsin de devletin bakanını oyla tehdit ediyorsun?

3. Sen Sayın Cumhurbaşkanı mısın da Ak Parti’nin İstanbul adayına karar veriyorsun?

4. Senin oyun falan yok, bunu sen de iyi biliyorsun, her yerde kendin… pic.twitter.com/troYqWrVEB — Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) November 7, 2023

İstanbul Taksiciler Odası Esnafı Başkanı Eyüp Aksu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Murat Kurum, İstanbul'un adayıymış, Adil Bey, İstanbul'un adayıymış, Tevfik Bey, İstanbul'un adayıymış. Üçüne de söyledim; bizim esnafımız dedim bu firmanın sahadan çekilmeden, aplikasyonu kapanmadan size oy vermez dedim. Toprağa öbürünü gömdüğümüz gibi, onu da gömeceğiz inşallah."