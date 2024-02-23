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Marvel izleme sırası 2024: Marvel filmleri hangi sırayla izlenir?

Marvel sinematik evrenine girişte pek çok sinemasever Marvel izleme sırası 2024 aramasını yapıyor. Kaptan Amerika, Iron Man, Hulk, Spider Man gibi gişe rekoru kıran Marvel filmleri hangi sırayla izlenir sorusu gündemde. Peki, Marvel filmleri hangi sırayla izlenir? Marvel izleme sırası 2024

BirBilgi
  • 23.02.2024 16:27
  • Giriş: 23.02.2024 16:27
  • Güncelleme: 23.02.2024 16:27
Marvel izleme sırası 2024: Marvel filmleri hangi sırayla izlenir?

Kaptan Amerika, Iron Man, Hulk, Spider Man gibi gişe rekoru kıran Marvel sinematik evrenine girişte pek çok sinemasever Marvel izleme sırası 2024 aramasını yapıyor. Birbirleriyle etkileşimli birçok filmi beyaz perdeye yansıtan Marvel filmleri hangi sırayla izlenir sorusu gündemde. Peki, Marvel filmleri hangi sırayla izlenir? Marvel izleme sırası 2024 

Marvel izleme sırası 2024 

Marvel sinematik evreninde yer alan filmleri kronolojik izleme sırası şu şekilde:

  1. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Captain America: The First Avenger)
  2. Kaptan Marvel (Captain Marvel)
  3. Iron Man
  4. Iron Man 2
  5. The Incredible Hulk
  6. Thor
  7. Yenilmezler (The Avengers)
  8. Iron Man 3
  9. Thor: Karanlık Dünya (Thor: Dark World)
  10. Kaptan Amerika: Kış Askeri (Captain America: The Winter Soldier)
  11. Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy)
  12. Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2)
  13. Yenilmezler: Ultron Çağı (Avengers: Age of Ultron)
  14. Ant-Man
  15. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War)
  16. Black Widow
  17. Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming)
  18. Doctor Strange
  19. Black Panther
  20. Thor: Ragnarok
  21. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War)
  22. Ant-Man ve Wasp (Ant-Man and the Wasp)
  23. Avengers: Endgame
  24. Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far from Home)
  25. Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)
  26. Eternals
  27. Spider-Man: No Way Home
  28. Moon Knight
  29. Morbius
  30. Doctor Strange in the Multiverse of Madness
  31. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü
  32. Black Panther: Yaşasın Wakanda
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