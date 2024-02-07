Marvel setinde iş cinayeti: 41 yaşındaki işçi düşerek hayatını kaybetti

Los Angeles'ta Marvel Studios'ın "Wonder Man" dizisinin setinde çalışan bir işçi, hazırlanan podyumdan düşerek hayatını kaybetti. Los Angeles Polis Departmanı, hayatını kaybeden işçinin 41 yaşındaki Juan Carlos Osorio olduğunu açıkladı.

Marvel'ın yeni televizyon dizisi Wonder Man'in setinde bir çalışan, çatı kirişlerinden düştükten sonra hayatını kaybetti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre kaza, dizinin çekimlerinin yapıldığı sırada meydana gelmedi.

The NewYork Times'ın haberine göre; olayda hayatını kaybeden kişinin sette kablocu olarak çalıştığı belirtilirken, Los Angeles Polis Departmanı hayatını kaybeden işçinin 41 yaşındaki Juan Carlos Osorio olduğunu açıkladı.

Marvel yetkilileri, "Düşüncelerimiz ve en derin taziyelerimiz Juan Carlos Osorio'nun ailesi ve arkadaşlarıyla. Kazanın koşulları araştırılıyor ve biz de soruşturmaya destek veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Kazanın ardından stüdyo çalışmaları durdurulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.