Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

MASAK'a 40 personel alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nda 40 personel istihdam edilecek.

Çalışma Yaşamı
  • 31.12.2023 10:09
  • Giriş: 31.12.2023 10:09
  • Güncelleme: 31.12.2023 10:10
Kaynak: AA
MASAK'a 40 personel alınacak
Fotoğraf: AA

MASAK Başkanlığı'na 40 personel alınacak.

Konuya ilişkin sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, giriş sınavı, 2 Mart 2024'te, yazılı ve sözlü olmak üzere, klasik usulle gerçekleştirilecek.

Başvurular, 15-26 Ocak 2024 tarihlerinde, e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-insan platformu üzerinden, sınav başvuru ekranı kullanılarak, elektronik ortamda yapılacak.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 