MASAK, 'Kobra Murat'ı korkuttu: "Elim, ayağım titredi"

'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, geçen yıl katıldığı programda söylediği "18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" ifadeleri nedeniyle MASAK'tan telefon aldığını belirtti. Murat, "Sizi araştırmaya aldık dediler, elim ayağım titredi" dedi.

'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, MASAK'tan telefon aldığını söyledi.

Murat, geçen yıl katıldığı bir programda "18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var" demiş ve gündeme gelmişti.

'Aramızda Kalmasın' programına konuk olan şarkıcı, MASAK'tan telefon aldığını belirterek, "MASAK beni aradı, eve kağıt geldi. Sizi araştırmaya aldık dediler, elim ayağım titredi, benim 5 katlı bina yapacağım mermerciye borcum var. Telefonu bulduk, aradık nedir diye. Murat Bey, Dilan Polat'tan dolayı camiada olan insanlar dedi incelemeye alın dedi, bunların arasında siz de varsınız dedi. Neyimi inceliyorlar benim dedim, şirketiniz olması lazım dedi. Kemancının şirketi mi olacak?" ifadelerini kullandı.

"Bu altınlar çok patladı, Caner'in programında dedim ya 18 kilo altın" diyen Murat, "Altınları sormadı, banka hesabını sordu, kaç parasını devlete vergi veriyorum ben... Ben de el koyacaklar sandım" ifadelerini kullandı.