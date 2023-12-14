MASAK'tan 'dijital para hesapları' SMS'leri için uyarı

MASAK'tan yapılan açıklamada, "Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemeleri, bu mesajlardaki bağlantılara tıklamamaları, cep telefonlarına bu bağlantılardan herhangi bir uygulama indirmemeleri önem taşımaktadır" dendi.

Güncel 14.12.2023 12:47 Giriş: 14.12.2023 12:47

Güncelleme: 14.12.2023 12:50 Kaynak: AA

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Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), cep telefonlarına gönderilen "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" yönündeki kısa mesajlara (SMS) itibar edilmemesi uyarısında bulundu. MASAK'tan yapılan açıklamada, son günlerde başkanlığa gelen bildirimlerde, bazı cep telefonlarına gönderilen SMS'lerde "dijital para hesaplarının MASAK incelemesi sebebiyle kısıtlandığı" ifadesine yer verildiği bildirildi. Bu SMS'lerle yurttaşların telefonlarına uygulama indirmelerinin sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Ya da sözde kısıtlamayı kaldırmalarını sağlamak için yönlendirdikleri belirli internet adreslerine kimlik bilgilerini girmelerini sağlayarak, bu bilgileri ele geçirmeye çalıştıkları görülmektedir. Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından, vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemeleri, bu mesajlardaki bağlantılara tıklamamaları, cep telefonlarına bu bağlantılardan herhangi bir uygulama indirmemeleri ve bu mesajlardaki bağlantıların yönlendirdiği internet sitelerine kimlik bilgilerini girmemeleri büyük önem taşımaktadır" denildi.