Masaldan ötesine bir yolculuk

Haluk SAĞKAL

Heykeltraş Neslihan Demircioğlu’nun 2022 ile 2024 yılları arasında ürettiği, 60’a yakın eserinden oluşan Zaman Ötesi Zaman “Sır Kapısı” başlıklı 3. kişisel sergisi 10 Mart - 30 Nisan arasında Metrohan’da sanatseverlerle buluşuyor. Sergi pazartesi hariç her gün 12.00 - 18.00 saatleri arası ziyarete açık olacak. İBB Miras ve İBB Kültür ev sahipliğinde gerçekleştirilen serginin küratörü ise Derin Demircioğlu.

Sergide İstanbul perileri ve Tanrıçalar yerlerini daha soyut olan demir heykellere bırakıyorlar. Sanatçı bizleri, maddeden düşe geçtiğimiz gibi, topraktan demire, soyuttan somuta, masaldan ötesine uzanan bir yolcuğa çıkarıyor. Maddeden ışığa evrilen bu hikayede, baş ve son birbirine karışıyor, bize döngüsel bir deneyim yaşatıyor.