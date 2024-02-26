Maskeliler prömiyere hazırlanıyor

Bodrum’da yetişen genç oyuncular tarafından kurulan Tiyatro Meftun, İsrailli yazar Ilan Hatsor’un 33 yıl önce kaleme aldığı ‘Maskeliler’ ile Bodrum’da prömiyer yapmaya hazırlanıyor.

İsrailli yazar Ilan Hatsor’un 33 yıl önce kaleme aldığı ‘Maskeliler’ ile Bodrum’da prömiyer yapmaya hazırlanıyor.

Mehmet Esen yönetmenliğinde sahneye taşınacak oyun, 4 Mart Pazartesi 20.00’de Nurol Kültür Merkezi, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşturulacak.

Filistin’li üç erkek kardeş arasında geçen trajediyi konu alan Maskeliler, savaşın insanlarda yarattığı çıkmazı etkileyici bir dille sahneye taşıyor.

Oyunun yönetmeni Mehmet Esen, Maskeliler’in günümüzde sahneleniyor olmasına ilişkin 7 Ekim'den bu yana çok sayıda insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Anaların yüreğine ateş düştü. En büyük acıyı analar yaşıyor. Dünya sağır, kör, dilsiz. Bu savaş başladığından beri içim yanıyor. Ne yapabilirim nasıl farkındalık yaratıp bu kirli savaşın bitmesi için ses çıkarabilirim diye. Orada insanlar öldürülüyor ve dünya buna sadece sayı olarak bakıyor ya da filmmiş gibi seyrediyor. Bunun film değil gerçek olduğunu haykırmak için bu oyunu seçtik. Maskeliler’i Berlin’de iki yıl kapalı gişe oynamıştık. Beni çok etkileyen oyundur. Hep söylerim: ‘Sanatçı yanlışa hayır diyendir. Sanatçı kendi ışığını sakınmadan harcayandır’ diyerek yola çıktık.”

Maskeliler 6, 9, 13, 16 Mart tarihlerinde saat 20.00’de Nurol Kültür Merkezi, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi’nde sahnelenecek.

OYUNUN KONUSU

Oyun üç Filistinli kardeşin içinde bulundukları politik ve ekonomik çıkmazdaki kişisel ve toplumsal sorunları içerir. Halit kardeşlerin en küçüğüdür. Geçici işlerde çalışmakta ve çarpışmada yer alıp, bitkisel hayatta yaşayan kardeşine bakmaktadır. Ortanca kardeşi Naim, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün yüksek rütbeli üyesidir. Kardeşlerin en büyüğü Davut, sahibi İsrailli olan bir lokantada çalışmakta, sakin ve huzurlu bir hayat düşlemektedir. Daha iyi bir yaşam için İsrail gizli polisine yardım etmektedir. Savaşın olduğu her yerde görülen çıkar ilişkileri, işbirlikçilik, satılmışlık, hainlik, yurtseverlik, kahramanlık, aile bağları temaları oyunda seyirciye sorularak oluşturarak işlenir. Bu çok gerilimli politik ve güncel oyunda anlatılanlar günümüzde sadece Filistin’de değil, özellikle ülkemizde güney doğu Anadolu bölgesinde de yoğun bir şekilde yaşanmaktadır.

OYUNUN KÜNYESİ

Yazan: Ilan Hatsor

Çeviren: Nebil Tarhan

Yöneten: Mehmet Esen

Oyuncular:

Davut: Oğuz Arslan/Kaan Arslan

Naim: Taylan Kaya/Berkan Zöngör

Halit: Can Keskin/Çağatay İlkin

Yönetmen Yardımcısı: Ecem Günaydın

Yönetmen Asistanı: Aden Atik

Müzik ve Afiş Tasarımı: Güvenç Dağüstün

Işık Tasarım: Coşkun Yel

Işık ve Ses Efekt: Kaan Arslan

Dekor Tasarım: Evrim Saka

Kostüm Tasarım: Melina Di Cristina

Afiş Resimleri: Sera Uzel

Fotoğraflar: Gözde Evran Kayacılar