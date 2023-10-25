Massive Attack’in gitaristi Angelo Bruschini yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü müzik grubu Massive Attack'ın gitaristi Angelo Bruschini akciğer kanserine yenik düştü. Bruschini, 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Massive Attack grubunun 62 yaşındaki gitaristi Angelo Bruschini yaşamını yitirdi. Ünlü müzisyenin akciğer kanserine yenik düştüğü belirtildi.

Massive Attack grubunun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Massive Attack'e katkısını ölçmek imkansız. Böyle bir hayatı birlikte paylaştığımız için ne kadar şanslıyız" ifadeleri yer aldı.

Bruschini hastalığa yakalandığını, "Harika bir hayat yaşadım, dünyayı birçok kez gördüm, birçok harika insanla tanıştım ama kapı kapanıyor. Sanıyorum bir kitap yazacağım" sözleriyle duyurmuştu.