Masumiyet ilkesine aykırı

Gazeteci Pehlivan’ın yeniden cezaevine girecek olmasına ilişkin tepkiler sürüyor. CHP heyetinin Adalet Bakanı Tunç ile görüşme talebi reddedilirken, Uluslararası kuruluşlar da ifade ve basın özgürlüğü vurgusu yaptı.

HABER MERKEZİ

3 yıl önce çalıştığı haber sitesinde yayımladığı haber nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan’ın, koronavirüs izni bittiği gerekçesiyle 5. kez cezaevine girecek olması basın özgürlüğü ihlali olarak değerlendirildi. Konu ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceğini açıklayan CHP heyeti, Tunç’un program yoğunluğu sebebiyle görüşmenin iptal edildiğini duyurdu. Bakan Tunç'un görüşmeyi iptal etmesine CHP heyeti tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Tunç’ın görüşmeye yarım saat kala randevuyu iptal ettiğini belirtti. Başarır şunları söyledi: “Bugünkü görüşmenin konusu adalet arayışıydı. Sayın Adalet Bakanı’na buradan sormak isterim. Adaletten daha önemli ne gibi bir işi vardı? Bizzat CHP’nin grup başkanvekili olarak kendisini aradım, durumu anlattım ve randevu istedim. O da telefonu kapatmadan randevusuna bakarak, arkadaşlarımızla birlikte görüşebileceğini söyledi. Biz de hazır olduk ve 30 dakika kala randevu iptal oldu. Sadece Barış Pehlivan değil, 3 ay sonra da Murat Ağırel’in böyle bir durumu gelecek. Biz Adalet Bakanı’na şunu söyledik, ‘Hâkimlere böyle bir konuda böyle bir takdir hakkı veremezsiniz.’ Masumiyet ilkesine aykırıdır. Tüm taleplerimizi görmezden geldiler.”

Başarır, FETÖ’den yargılanan Ergenekon davasının hâkimlerinden Hasan Hüseyin Özese’nin 10 yıl ceza alasına karşın 7 yılını yattıktan sonra tahliye edildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Ergenekon kumpasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Hasan Hüseyin Özese 10 yıl ceza alıyor. Ama bir bakıyoruz tahliye kararı veriliyor. Kumpas yapan bir hâkim 10 yıl ceza alıyor, o dışarıda ve Barış Pehlivan cezaevine giriyor. Tam da bunu anlatmak istiyorum”

Basın özgürlüğü ihlali

Öte yandan aralarında Uluslararası PEN Yazarlar Derneği, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazeteciler Cemiyeti, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun (EFJ) da yer aldığı 19 medya özgürlüğü, insan hakları, ifade özgürlüğü ve gazetecilik meslek örgütü, gazeteci Barış Pehlivan’ın tutuklanma kararına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Türkiye’deki yetkililere gazetecilere yönelik baskıların son verilmesi çağrısı yapıldı. Şu ifadeler kullanıldı: "Barış Pehlivan ile diğer gazetecilere yönelik sistematik yargı tacizine son verilmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. Tutuklu gazetecilerle dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin parmaklıklar ardında geçirdiği her dakika ifade ve basın özgürlüğü ihlalidir”

Türkiye'de halen 20 gazetecinin cezaevinde bulunduğuna dikkat çeken açıklamada verildi: "Son 12 ay boyunca Mapping Media Freedom veri tabanında Türkiye ile ilgili 232 vaka rapor edildi. Bu vakalar 329 gazeteci, medya çalışanı ve kuruluşunu ilgilendiriyordu. Bu da ülkede bağımsız gazeteciliğin içinde bulunduğu zorlu koşulları göstermektedir. Türkiye kaynaklı bu vakaların tamamı Avrupa'dan bildirilen tüm vakaların dörtte birini oluşturuyor" denildi.