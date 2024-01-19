Mauro Icardi antrenmanlara başladı
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi antrenmanlara başladı.
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Mauro Icardi, antrenmanlara başladı.
Çarşamba akşamı İstanbul'a gelen Arjantinli golcü, takımının Türkiye Kupası'nda 4-1 kazandığı Ümraniyespor karşılaşmasını tribünden takip etti.
Çarşamba akşamı İstanbul'a gelen Icardi, Galatasaray'ın bugünkü idmanında yer aldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar akşamı deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Mauro Icardi, bir süredir formasından uzak kalmıştı.
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