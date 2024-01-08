Mauro Icardi hangi maçlarda forma giyemeyecek?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Trabzonspor derbisinde formasına kavuşması bekleniyor. Icardi, bu süreçte Süper Lig'de Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında görev alamayacak.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak.



Galatasaray’da Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi’nin bir süre forma giymeyeceği kulüp tarafından açıklanmıştı.

Hem yüzündeki kırık hem de ayağındaki sakatlık nedeniyle dinlemesi gereken Arjantinli golcünün, Süper Lig’in 21’inci haftasında Trabzonspor derbisinde formasına kavuşması bekleniyor.

Özellikle plastik cerrah ve kulak burun boğaz doktorlarının oyuncunun yüzüne alabileceği darbeler sonrasında daha büyük sıkıntı yaşayabileceğini ifade ederken, herhangi bir operasyon geçirmesine de gerek olmadığı belirtildi.

Yıldız futbolcunun yüzündeki kırıkların kaynaması beklenirken, oyuncu riske edilmeyecek.

Dün oynanan Konyaspor maçında forma giymeyen Icardi, Süper Lig’de Sivasspor ve Kayserispor, Türkiye Kupası’nda ise Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamayacak.