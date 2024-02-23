Mauro Icardi PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Icardi hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Icardi'nin Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki "hakareti" nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.
TFF tarafından yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:
"Galatasaray A.Ş. Kulübü futbolcusu Mauro Emanuel Icardi’nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."