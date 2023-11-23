Mauro Icardi'ye Real Madrid kancası

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi için La Liga temsilcisi Real Madrid'in ara transfer döneminde 15 milyon euroluk teklif yapacağı öne sürüldü.

La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye ara transfer döneminde teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Tuttomercato'da yer alan habere göre Real Madrid, Mauro Icardi için ara transfer döneminde Galatasaray'a teklif götürebilir.

Haberde Real Madrid'in sakatlıklardan yana talihsiz dönemden geçtiği ve forvet olarak elde sadece Joselu'nun kaldığı belirtildi.

Real Madrid'in ocak ayında güvenilir bir forvet transferi yapmak istediği ve bu bağlamda Mauro Icardi'nin gündeme geldiği aktarıldı.

Haberde Real Madrid'in Icardi için Galatasaray'a 15 milyon euro teklif edebileceği vurgulandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Mauro Icardi 15 gol, 3 asistlik performans gösterdi.