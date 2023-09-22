Mayoyla gezdiği için gözaltına alınmıştı: 'Ahlak ve toplumsal değerler' ile ilgili kitap okuma şartıyla serbest bırakıldı

Bağdat Caddesi'nde mayoyla gezdiği için gözaltına alınan Melisa Aydınalp, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce kütüphaneye haftada en az 2 kez giderek 'ahlak ve toplum değerleri' ile ilgili kitaplar okumak şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel 22.09.2023 14:18 Giriş: 22.09.2023 14:18

Güncelleme: 22.09.2023 14:28 Kaynak: DHA

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