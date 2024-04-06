Mazbata kurayla AKP’nin adayına verilmişti: "Çıldır seçimine hukuksuzluk bulaştı"

Ardahan Çıldır'da yapılan seçimleri 2 oy farkla kazandığı açıklanan ancak AKP'nin itirazları sonucu oyların eşit olduğu ve başkanın kura ile belirlenmesi kararı verilen Çıldır'ın CHP'li adayı Nurettin Aygün, seçimlere hukuksuzluk bulaştığını söyledi. Durumun takipçisi olmayı sürdüreceklerini aktaran Aygün, YSK'ye kadar gideceklerinin altını çizdi. Her iki adayın da eşit oy aldığı belirtilen Çıldır'da, yeni belediye başkanı kura ile belirlenmiş, kuradan AKP'li Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıkmıştı.

HABER MERKEZİ

Ardahan Çıldır'da yapılan seçimleri 2 oy farkla CHP Belediye Başkan Adayı Nurettin Aygün kazandı, daha sonra ise AKP’nin itirazları sonucu her iki adayın da 452'şer oy aldığı belirtilerek yeni başkan kura sonucu belirlendi.

Kuradan AKP’li Kemal Yakup Azizoğlu ismi çıksa da duruma itiraz eden CHP'li Aygün, "Çıldır seçim sonuçlarına hukuksuzluk bulaştı. İlçe Seçim Kurulu hiçbir itirazımızı değerlendirmedi, verdikleri kararların tamamı yasalara aykırı" dedi.

Duruma itiraz eden ve yaşananları Damga'dan Anıl Boduç’a anlatan CHP'li Aygün, ortada büyük bir hukuksuzluk olduğunu söyledi.

"OY TORBALARINI BİLE AÇTILAR"

Aygün, "31 Mart günü sandıklar açıldığında oradaki sandık görevlilerimizin bize bildirdiği sonuçlara 2 oy seçimi önde bitirmiştik. Ancak 10 dakika sonra seçimde kimsenin kazanmadığı, oyların eşit olduğu bilgisi verildi. Biz de sandıklara intikal ettik. 10 sandığımız var. 10 sandıkta 1 oy itiraz dilekçesi verildiği halde AKP lehine sayıldı, 1 oy da mühürsüz olup geçersiz sayıldığı halde o da AKP lehine sayıldı. Oylar bu şekilde eşit düzeye getirildi. Daha sonra İlçe Seçim Kurulu'na gittik. İtiraz ettiğimiz sandığın torbasının açıldığını gördük. AK Parti ve İYİ Partili temsilciler de bunu gördüler. Seçim müdürlüğünde ki 2 memur da bunu gördü. Torba Ardahan Adliye Binası'nın koridorlarında açılmıştı. Bizim itiraz ettiğimiz oyun üzerine sandık başkanı tutanak tutup tek başına kurulsuz imzalamış. Şu anda bile torba mühürsüz olarak Ardahan Adliyesi'nde" dedi.

"HİÇBİR İTİRAZIMIZ DİKKATE ALINMADI"

Yaptıkları itirazların hiçbirisinin dikkate alınmadığını da anlatan Aygün, "Biz yaşananlara itiraz ettik. İlçe Seçim Hakimi dikkate almadı. Hatta itirazlarımızı da değerlendirmediler. Birleştirme tutanağı bil hazırlamadan, bize bir yazı gönderdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kanalıyla 1 Nisan 2024 tarihli karar ile 2 aday arasında kura çekileceğini belirtmişler. Kuraya katılmasak bile kura çekeceğini söyleyeceğini beyan etmiş. Bunlar hukuka aykırı. Biz de oraya intikal ettik, kura çekimi gerçekleştirildi. Tutanaklara geldiğinde biz de itirazlarımız değerlendirilmediği için kararı imzalamıyoruz dedik. Seçim hakimi yine itirazlarımızı reddetti. Sandıkların yeniden sayılmasını istedik bunlar da reddedildi" diye konuştu.

"YSK'YE KADAR GİDECEĞİZ"

Gelinen noktada İl Seçim Kurulu'na gideceklerini kaydeden Aygün oradan da beklenen hukuki kararın çıkmaması durumunda ise YSK'ye kadar gideceklerinin altını çizdi.

Aygün, "Şu aşamada İl Seçim Kurulu'nu başvuracağız. İlçe Seçim Hakimi bizim sandığın açıldığına dair itirazımızı reddediyor ancak hemen altında savcılığa torbanın açıldığına dair suç duyurusunda bulunuyor. Bizim itirazımızı reddediyor, alt maddede de savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Çıldır seçimine hukuksuzluk bulaştı. İlçe Seçim hakiminin verdiği kararlar hukuksuzdur. Artık gözler İl Seçim Kurulu'na çevrildi. Gene olumsuz bir karar çıkarsa YSK'ye kadar gideceğiz. Bu kararlar hukuk dışıdır" ifadelerini kullandı.