Mazbata nedir? Mazbata kimlere verilir? Mazbata ne zaman verilir?

Mazbata kelimesi, 31 Mart 2024'te gerçekleşen yerel seçimler sonrasında yurttaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçilen kişilere teslim edilen resmi belge olan mazbatanın ne olduğu gündeme getiriliyor. Peki, Mazbata nedir? Mazbata kimlere verilir? Mazbata ne zaman verilir?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin tamamlanmasıyla birlikte seçilenler mazbatalarını alacak. Ülkemizde geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen seçimde 61 milyon 441 bin 880 seçmen yerel yönetimlerini seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarının ardından seçilenlerin mazbatalarını ne zaman alacakları gündeme gelirken yurttaşlar Mazbata nedir? Mazbata kimlere verilir? Mazbata ne zaman verilir? araştırmalarını yaptı. Peki, Mazbata nedir? Mazbata kimlere verilir? Mazbata ne zaman verilir? İşte detaylar!

Mazbata nedir?

Mazbata seçim ile bir görevi yürütmek adına seçilen kişilere verilen resmi belgedir. Türkçeye Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre Arapçadan geçen mazbata kelimesi ayına anlamda "tutanak" anlamına gelmektedir. TDK'ye göre mazbata kelimesi Osmanlı'nın geç dönemlerinden bu yana dilimizde kullanılmaktadır.

Mazbata kimlere verilir?

Göreve seçilen kişilere verilen mazbata; belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetine, cumhurbaşkanına, milletvekillerine ve Yargıtay, Sayıştay, Danıştay üyelerine verilmektedir.

Mazbata ne zaman verilir?

Mazbata Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi seçim sonuçlarına bir itiraz gerçekleşmediği taktirde seçimin ardından 1 hafta içerisinde verilir.