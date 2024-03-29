Mazgirt İttifakı adayı Rıza Cangöz: Birlikte kazanacak, birlikte yöneteceğiz

Mazgirt Belediye Başkan Adayı Rıza Cangöz, ilçenin AKP tarafından tahribata uğratıldığını belirterek bu yıkıma son vereceklerini söyledi. Cangöz, “Seçimleri halkımızla birlikte kazanacağız ve Mazgirt’i halkımızla birlikte yöneteceğiz” dedi.

Derviş CEMAL

Dersim İttifakı’nın Mazgirt Belediye Başkan Adayı Rıza Cangöz, beş yıldır ilçede belediye başkanlığını elinde bulunduran AKP’nin büyük tahribatlar yarattığını belirterek bu duruma son vereceklerini söyledi. Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), EMEP, DEM ve TİP’in ortak adayı olan Cangöz, seçimi kazanacaklarından emin.

Mazgirt geçmişte Dersim’in en kalabalık ilçelerinden birisi olduğunu ifade eden Cangöz, ilçenin bugün her özelliği ile kentin en zayıf ilçesinden biri haline getirildiğini söyledi.

Doğalarının, inançlarının, kültürlerinin AKP eliyle tahrip edildiğini, bunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Cangöz, ilçenin sorunlar yumağı içinde yüzdüğünü kaydetti.

Yerel yönetimi kazanacaklarına emin olduğunu belirten Cangöz, sosyal, kamucu, halkçı projeleri anında hayata geçireceklerini kaydetti.

HALK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Cangöz, “Yaşlılar, hastalar, kadınlar ve gençlerimizin sorunlarını çözeceğiz. Her evde mutlaka bir yaşlı, hasta var ve onlar zor durumda. Bu sorunlara ilişkin hasta nakil aracı, ambulans ve bakımevleri yapacağız. Bir düğmeyle bize ulaşabilecek şekilde bir sistem geliştireceğiz. Gençlere yönelik ise sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışarak eğitim bursu vereceğiz. Ayrıca Mazgirt’in sokaklarını kışın çamurdan, yazın ise tozdan kurtarmak için çalışma yürüteceğiz” dedi.

Verimli topraklara sahip Mazgirt’te kadın kooperatifiyle işbirliği içerisinde üretime yönelik projeler hayata geçireceklerinin söyleyen Cangöz, ilçenin gelir kaynaklarını artıracaklarının vurguladı.

GELİR KAYNAKLARI YARATACAĞIZ

Cangöz, “Mazgirt’te önemli geçim kaynaklarından olan badem ve dut için festivaller yapılabilir. Buradaki nohut, mercimek ve fasulye üretimi için tohum bankacılığı projesi gerçekleştireceğiz. Halkımızla beraber üretim yaparak Mazgirt’i kalkındıracağız. Halkımızın büyük bir ulaşım sorunu var. Haftada iki sefer Elazığ’a araç kaldırmayı planlıyoruz. Ayrıca mahallelere de araç koyarak halkımızın Mazgirt’e gelişini kolaylaştıracağız. Böylece ilçenin gelir kaynağını da yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

MAZGİRT AKP’DEN KURTULACAK

Mazgirt’i AKP’den kurtaracaklarını vurgulayan sosyalist aday Cangöz, bunun için halkın desteğini beklediklerini söyledi. Cangöz, “Mazgirt bir yıkım içerisinde. O yüzden herkesin el vermesi gerekiyor. 31 Mart yerel seçimlerinde Mazgirt’i kazanmamız için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Seçimleri halkımızla birlikte kazanacağız ve Mazgirt’i halkımızla birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.