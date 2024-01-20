Mazhar ve Fuat sahneye dönüyor

Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesinin ardından konserlere ara veren Mazhar Alanson ile Fuat Güner, sahnelere döneceklerini duyurdu.

Mazhar Alanson ile Fuat Güner, sahnelere dönüyor. İkili, grubun diğer ismi Özkan Uğur'un yaşamının yitirmesinin ardından ilk kez 16 Mart Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek.

Sosyal medya hesabından konser afişini paylaşan Mazhar Alanson, "Kaderde bu varmış, en başa dönmek… İçimizde Özkan’la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile, delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Fuat ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!" yazdı.

"KADERDE BU VARMIŞ"

Aynı afişi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Fuat Güner ise "Kaderde bu varmış, en başa dönmek. İçimizde Özkan’la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Mazhar ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.