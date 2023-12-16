MB Başkanı Gaye Erkan: İstanbul'da ev bulamadık, annemlere yerleştik

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2025 sonunda yüzde 14 enflasyonu hedeflediklerini vurgulayan Erkan, İstanbul'daki kira sorununa değinerek ev bulamadıklarını ve annesinin yanına yerleştiklerini söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye'deki enflasyonun seyri hakkında açıklamalarda bulundu. Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'a konuşan Gaye Erkan, enflasyonla 'kesin bir mücadele içinde' olduklarını ifade etti.

Para politikasından en fazla etkilenen otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi ürünlerin fiyatlarının gerilediğini kaydeden Gaye Erkan, fiyattaki gerilemelerin 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren genele yayılmasını beklediklerini söyledi.

"TEK HANELİ RAKAMLAR 2026'DA"

2025 sonu için yüzde 14 enflasyonu hedeflediklerini vurgulayan Gaye Erkan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ulaşım ve yemek gibi hizmet gruplarında fiyat artışlarının yavaşlamasını 2024 sonunda göreceğiz. Kira ve eğitim gibi gruplarda ise biraz daha yavaş olacak. Enflasyonda tek haneli rakamları 2026’da göreceğiz. 2025 sonu hedefimiz ise yüzde 14."

"İSTANBUL, MANHATTAN'DAN PAHALI OLUR MU?"

Kira fiyatlarındaki artışla ilgili de konuşan ve kendi hayatından örnek veren Gaye Erkan, İstanbul'da ev bulamadıkları için annesinin evine yerleştiklerini söyledi:

"Ayrıca kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz."