MB çalışanı CİMER'e şikâyette bulundu: Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldım

Merkez Bankası başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalışan Büşra Bozkurt, CİMER’e dilekçe vererek Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etti.

Merkez Bankası (MB) çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikâyette bulundu. Erol Erkan’a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini de ifade etti.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Merkez Bankası başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalıştığını belirten Büşra Bozkurt, CİMER’e verdiği dilekçede, "Sayın Başkanımız Hafize Gaye Erkan Hanım’ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Hanım protokole giriş yaparken, Erol Bey yanımdan geçerken, ‘bana bir uğrayabilir misin?’ dedi. Uğradım, ‘Başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Siz de güvendiğimiz bir çalışansınız’ dedi. Sonra İnsan Kaynakları’nı arayarak benim artık kendilerine hizmet vereceğimi söyledi" ifadelerini kulandı.

"Erol Bey’e, ‘Benim okula giden 7 yaşında bir çocuğum var. Onu her gün okuldan almak zorundayım. Evli bir kadınım bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir’ dedim" açıklamalarının yer aldığı dilekçede, "Erol Bey sinirlendi ve yüksek sesle, ‘Bunu söyleyen elemana çalışmıyor gözüyle bakarım. Biz sizin için Amerikalardan kalkıp geldik. Tüm düzenimiz bozuldu. Seni çalıştığın yerde oturtturmayacağım’ diye tehdit etti. Olayın ardından çıkışımın talimatı verildi. Destek hizmetleri müdürümüzle konuştuğumda, ‘talimat babadan geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok maalesef’ diye yanıt aldım. Göreve iademi saygılarımla arz ediyorum" denildi.

Kaynak: Sözcü Gazetesi

ÖZEL ODA TAHSİS EDİLMİŞ

Büşra Bozkurt dilekçesinde, baba Erol Erkan için “Garip bulduğum şey kendisine bir oda ayrılması ve bize bu şekilde hükmedebiliyor olması. Genel müdürlere bile emir veriyor. ‘Bunların canını yakmazsak çalışan bulamayacağız’ diyebiliyor” ifadelerini kullandı.

Erol Erkan’ın kendisine mobbing uyguladığını, bankanın her türlü imkanından faydalandığını iddia eden Bozkurt, Erol Erkan’nın Başkan Erkan ABD’deyken bile makam aracıyla bankaya gelip, teftiş yaptığını yazdı.

Dilekçede Erol Erkan’ın başkan yardımcısı odasını kullandığı, bu odada özel bakıcıyla Başkan Erkan’ın bebeğinin bakımına yardımcı olduğu ancak talimatlarıyla çok sayıda personeli yerinden ve işinden ettiği de savunuldu.