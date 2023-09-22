MB'nin faiz kararı sonrası euro ve dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın faiz oranını piyasa beklentileri doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkarmasının ardından dolar/TL, dün yüzde 0,3 artışla günü 27,1330'dan kapatırken bugün piyasanın açılışında 27,1320 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 28,9080 liradan güne başladı.

Dolar 27,1380 liradan, euro 28,9080 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar/TL 27,1360 liradan alınırken, euro ise 28,9060 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 27,1070 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9240 lira olmuştu

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izliyor.

Hafta genelinde, küresel çapta merkez bankalarının para politikası kararları açıklanırken, gelecek döneme dair alınan sinyallerle faizlerin uzun bir süre yüksek seviyelerde tutulabileceği beklentisi arttı.

Analistler, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini verdiğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, enflasyonun hedefe yaklaşması için daha kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylediğini anımsattı.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlenirken, bugün yatırımcılar bölge genelinde açıklanacak öncü PMI verilerine odaklandı.

Asya piyasalarında ise BoJ'un faizi sabit bırakmasının ardından oynaklık arttı.

TCMB'DEN FAİZ ARTIŞI KARARI

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,64 değer kazancıyla günü 8.000,46 puandan tamamlarken, söz konusu yükseliş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkarmasının ardından geldi.

Dün, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentileri doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

PPK karar metninde, Kurul'un; dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

Öte yandan, dün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen paylaşımlarda piyasa dolandırıcılığına ilişkin makul şüphe bulunması nedeniyle, 10 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar ve dünya genelinde öncü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyesinin direnç, 7.900 ve 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, ağustos ayı perakende satışlar

10.00 Türkiye, eylül ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, eylül ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi ,hizmet sektörü ve bileşik PMI

16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI