Mbappe için Arabistan’dan rekor teklif

Suudi Arabistan liginden Al Hilal, Fransız yıldız Kylian Mbappe için PSG’ye 300 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi teklif etti. Transfer gerçekleşirse Mbappe, Neymar’ın rekorunu kıracak ve tarihin en pahalı futbolcusu olacak.

Paris Saint Germain’deki (PSG) geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe için Suudi Arabistan ligi temsilcisi Al Hilal, kesenin ağzını bir hayli açtı.

Bu yaz Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic ve Kalidou Koulibaly gibi isimleri transfer eden Al Hilal, Aralık ayında 25 yaşına girecek Fransız yıldızı kadrosuna katmak amacıyla PSG’ye 300 milyon Euro önerdi.

Duyurduğu transfer gelişmeleriyle bilinen Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Suudi kulübü, oyuncuyla henüz bir görüşme gerçekleştirmedi.

Al Hilal'in teklifinde Mbappe'ye 1 yıl için 700 milyon Euroluk bir maaş ödeyeceği, ardından yıldız golcünün bonservis bedelsiz olarak Real Madrid’e transferine izin vereceği kaydedildi.

Eğer transfer gerçekleşirse, Mbappe takım arkadaşı Neymar’ın rekorunu kıracak ve tek seferde ödenen bonservis bedeliyle tarihin en pahalı futbolcusu olacak. PSG, 2017’de Brezilyalı Neymar’ı 222 milyon Euro bedeliyle Barcelona’dan almıştı.

REAL MADRID BİLMECESİ

Mbappe’nin son yıllarda adı Real Madrid ile anılıyor. Bu yaz da Mbappe’nin İspanyol ekibine transfer olacağı yönünde çok sayıda söylenti çıktı.

PSG Başkanı El Khelaifi, Fransız yıldıza sözleşme yenileme teklifinde bulundu ancak 2024'te sözleşmesi sona erecek Mbappe bu teklifi imzalamaya yanaşmadı.

Khelaifi yaşananların ardından Fransız yıldız için yeni sezonda takımda olmak istiyorsa sözleşme imzalamak zorunda olduğunu, aksi takdirde gelecek sezon bedava göndermemek için satış listesine koyulacağını duyurmuştu.

Kylian Mbappe, tekrardan kulübünün sözleşme teklifi reddedince, PSG'nin Japonya kamp kadrosundan çıkarılmıştı. Bu gelişme, Mbappe’nin Madrid’e transfer olacağı yönündeki iddiaları yeniden gündeme getirmişti.