Mbappe için Real Madrid iddiaları tekrar başladı: Bu yaz kesin gidiyor

İsmi uzun süredir Real Madrid ile anılan ancak 2022'de sözleşmesi bitmesine rağmen PSG ile yeni sözleşme imzalayan Mbappe için Madrid ekibine gideceğine yönelik iddialar ocak ayının gelmesiyle tekrar başladı.

Transferi yılan hikayesine dönen ve neredeyse her yaz transfer döneminde Real Madrid'e gideceği söylenen Kylian Mbappe için aynı iddialar tekrar gündemde.

Sözleşmesindeki opsiyonu kullanmaması halinde Mbappe bu yaz bedelsiz olarak PSG'ye veda edecek. Bu nedenle FIFA kurallarına göre Mbappe sözleşmesi bitmeden 6 ay önce bir sonraki sezon için başka kulüplerle görüşme ve anlaşma hakkına sahip.

Ocak ayının gelmesiyle Fransız yıldız için transfer dedikoduları tekrar başladı. Fransa basınından FootMercato'nun haberine göre Mbappe ile Real Madrid anlaşma sağladı.

Gazetenin haberinde Madrid ekibinin uzun süredir Mbappe için hazırladığı kontratı beklettiği ve yeni bir güncellemeyle tekrar teklif yaptığı belirtildi. Teklifi kabul eden Mbappe'nin bu yaz Real Madrid'e katılacağı ifade edildi.

Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen 25 yaşındaki Fransız yıldız, beklendiği gibi Madrid ekibine katılması halinde Arda Güler'in takım arkadaşı olacak.