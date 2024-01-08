Mbappe için Real Madrid iddiaları tekrar başladı: Bu yaz kesin gidiyor
İsmi uzun süredir Real Madrid ile anılan ancak 2022'de sözleşmesi bitmesine rağmen PSG ile yeni sözleşme imzalayan Mbappe için Madrid ekibine gideceğine yönelik iddialar ocak ayının gelmesiyle tekrar başladı.
Transferi yılan hikayesine dönen ve neredeyse her yaz transfer döneminde Real Madrid'e gideceği söylenen Kylian Mbappe için aynı iddialar tekrar gündemde.
Sözleşmesindeki opsiyonu kullanmaması halinde Mbappe bu yaz bedelsiz olarak PSG'ye veda edecek. Bu nedenle FIFA kurallarına göre Mbappe sözleşmesi bitmeden 6 ay önce bir sonraki sezon için başka kulüplerle görüşme ve anlaşma hakkına sahip.
Ocak ayının gelmesiyle Fransız yıldız için transfer dedikoduları tekrar başladı. Fransa basınından FootMercato'nun haberine göre Mbappe ile Real Madrid anlaşma sağladı.
Gazetenin haberinde Madrid ekibinin uzun süredir Mbappe için hazırladığı kontratı beklettiği ve yeni bir güncellemeyle tekrar teklif yaptığı belirtildi. Teklifi kabul eden Mbappe'nin bu yaz Real Madrid'e katılacağı ifade edildi.
Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen 25 yaşındaki Fransız yıldız, beklendiği gibi Madrid ekibine katılması halinde Arda Güler'in takım arkadaşı olacak.
MBAPPE VE TRANSFER İDDİALARI
Mbappe'nin PSG ile ilk imzaladığı sözleşme 2022'de sona ermişti ve bir önceki yaz herkes Mbappe'nin Madrid'e katılmasına kesin gözüyle bakıyordu. Ancak Fransız ekibinden gelen devasa kontratı reddetmeyen Mbappe 2+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı.
Takımın durumundan memnun olmayan Mbappe, yaz aylarında ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Kulüp yönetimi ise Mbappe'nin ya sözleşmesini uzatmasını ya da bonservisi ile takımdan ayrılmasını istemişti. İki durum da gerçekleşmemesine rağmen Mbappe PSG'de kalmaya ve oynamaya devam etti.
Geçtiğimiz günlerde kulüpteki geleceğine yönelik konuşan Mbappe, henüz karar vermediğini ve bu sezonu mümkün oldukça başarılı geçirmeye odaklandıklarını söyledi.
Mbappe eğer bu yaz takımdan ayrılırsa kendisini kadroya katan ekip PSG'ye bonservis bedeli ödemeyecek.
Kylian Mbappe, PSG formasıyla çıktığı 284 resmi maçta 237 gol atıp 101 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise çıktığı 23 maçta 22 gol 2 asist kaydetti.