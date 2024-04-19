MEB ABİDE uygulaması nedir, ne zaman?

MEB ABİDE uygulaması ile yani Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) programıyla öğrencilerin okullarında öğrendikleri bilgi ve becerileri değerlendirerek eğitim sistemine geri bildirim vermeyi amaçlıyor. Peki, MEB ABİDE uygulaması nedir, ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırmasını ilk defa 2016 yılında uyguladı. İki yılda bir gerçekleştirilen ABİDE araştırması ulusal düzeyde 4., 8., ve 10. sınıf öğrencilerinin Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinde edindikleri bilgi ve beceriler referans alarak uygulanıyor.

ABİDE araştırmasının amacı

ABİDE araştırması kapsamında öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri gündelik yaşamda kullanabilme durumlarını gerçek yaşam senaryoları aracılığıyla eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme etme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerileri üzerinden ölçmektir. Ayrıca işin öznesi olan okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenciler için ayrı ayrı hazırlanan anketler üzerinden elde edilen verilerle öğrencilerin belirlenen derslerle ilgili akademik becerilerini ve başarılarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanıyor.

MEB ABİDE uygulaması ne zaman?

MEB'in 2016'dan bugüne dek iki yılda bir gerçekleştirdiği ABİDE 2024 uygulaması 21 Nisan - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

81 İlde uygulanacak

ABİDE araştırmasının dördüncü döngüsü ABİDE 2024 uygulaması, 81 ilden örneklem olarak belirlenen 2 bin 326 okul ve 230 bin öğrencinin katılımıyla uygulanacak. Uygulama sonrasında açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları, 81 ilden öğretmenlerin katılımı ile puanlanacak.

Araştırmanın örneklemi, 81 ili temsil edecek şekilde belirlendi. Bu sayede ABİDE 2024 sonuçlarına göre ülke raporları hazırlanmakla birlikte her ile özel raporlar oluşturulacak.

ABİDE araştırmasından elde edilen sonuçların öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilere yönelik önemli bulgular sunması hedefleniyor. İki yıllık döngülerle uygulandığı için araştırmadan elde edilecek sonuçlar, önceki döngülerle karşılaştırmalı veriler sunma fırsatı veriyor.