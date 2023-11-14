MEB bütçesinde imam hatip güzellemesi: Yüz binlerce öğrenci örgün eğitimden koptu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, TBMM’de yaptığı bütçe sunumundan imam hatip güzellemesi çıktı. Bakan Tekin, imam hatip okullarının, “Türkiye’nin telif eğitim modeli” olduğunu savundu. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 437 bin 169 öğrencinin örgün eğitimden koptuğu da Tekin’in sunumu ile ilk kez ortaya konuldu

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB’in 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı’nda yaptığı sunumda imam hatip okullarını övdü. Bakan Tekin, imam hatiplerin, “Üniversitelerin bütün bölümlerine öğrenci yetiştiren, Türkiye’nin telif eğitim modeli” olduğunu savundu. Yurtdışındaki eğitim müşavirlikleri ya da ataşelikleri bünyesinde açılan 65 okulun 14’ünün dini eğitim veren okullardan oluştuğu öğrenildi.

Öğrencilerin örgün eğitimden kopuşunu gözler önüne seren açık öğretime geçen öğrenci verisi de ilk kez komisyonda gündeme geldi. Bakan Tekin’in açıkladığı verilere göre, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 400 binden fazla öğrenci örgün eğitimden ayrılarak açık öğretime geçti.

TELİF EĞİTİM MODELİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda MEB’in 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Komisyonda, eğitimdeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imam hatiplerle ilgili sözleri dikkati çekti. Bakan Tekin, eğitim yatırımlarından hemen her eğitim öğretim döneminde aslan payını alan imam hatip okullarını, “Liseye ve üniversitelerin bütün bölümlerine öğrenci yetiştiren, eğitim içeriği, özgünlüğü ve çeşitliliği ile markalaşmış ve ülkemizin telif bir eğitim modeli” olarak değerlendirdi. Tekin öte yandan, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı ile “Türkiye’nin din eğitimi tecrübesinin Türkiye’den dünyaya aktarıldığını” kaydetti.

ELÇİLİKLERE BAĞLI 15 İMAM HATİP

Yurtdışında, eğitim elçilikleri ya da eğitim ataşeliklerine bağlı okulların türlerine göre dağılımı da paylaşıldı. İmam hatip liselerinin, yurtdışındaki eğitim faaliyetlerinde de ayrıcalıklı olduğunu ortaya koyan verilere göre, elçilikler ya da ataşeliklere bağlı okulların türlerine göre dağılımı şöyle sıralandı:

>> İlkokul: 16

>> Ortaokul: 16

>> İmam hatip ortaokulu: 7

>> Anadolu imam hatip lisesi: 8

>> Anadolu lisesi: 13

ÖRGÜN EĞİTİMDEN KOPUŞ

Öğrencilerin örgün eğitimden kopuşunun en net göstergesi olan açık öğretime geçen öğrenci sayısı da ilk kez komisyonda açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam 437 bin 169 öğrencinin örgün eğitimden açık öğretime geçtiğini söyledi. 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminde örgün eğitimden açık öğretime geçen öğrenci sayısı ise 55 bin 920 ile ifade edildi.

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TEKİN’DEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA

Yalnızca kız çocuklarının gidebileceği okullar açılacağını iddia eden ve iddiasını, “Aileler kız çocuklarını okula göndermek istemiyor” ifadesi ile temellendiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bütçede kendisi ile çelişti. Bütçe konuşmasında, Türkiye’de son 20 yılda okullaşma oranlarında meydana gelen iyileştirmelerden en çok kız çocuklarının yararlandığını söyleyen Tekin, “Tüm eğitim kademelerinde kız çocuklarının eğitime katılımı yakından takip edildi, en büyük gelişim ise ortaöğretim düzeyinde yaşandı. 2002-2003 eğitim öğretim yılında ortaöğretimde kızların net okullaşma oranı yüzde 45,16 iken 2022-2023 eğitim öğretim yılında yüzde 91,57’ye yükseldi” ifadesini kullandı.