MEB'den açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, "Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır" açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerine nakil ve geçiş ile ilgili alınan yeni kararı duyurdu.

MEB'den yapılan açıklamada, "Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır" denildi.

Öte yandan MEB'in açıklamasında, "2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde (konteyner kent, çadır kent vb.) ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.