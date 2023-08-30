MEB'den özel okullara 'ücretsiz ders kitabı' incelemesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı özel okulların ücretsiz ders kitaplarını öğrencilere dağıtmadığı veya kullanılmadan hurda kağıt olarak elden çıkardığı iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların ücretsiz ders kitaplarını dağıtmadığı gerekçesiyle inceleme başlattığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi ve özel okullara dağıtımı yapılan ücretsiz ders kitaplarının, bazı özel okullarda öğrencilere dağıtımı yapılmadan veya derslerde hiç kullanılmadan hurda kağıt olarak elden çıkarıldığına dair haberlerin ardından inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili bazı tedbirler alındığı belirtilerek, "Bu fiili işlediği tespit edilen kurumlar hakkında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 7'nci maddesi hükümlerince işlem yapılacaktır. Valiliklere yazılan talimat ile tüm özel okulların 5 Eylül 2023 mesai bitimine kadar 'kitap seçim modülü' üzerinde her sınıf seviyesinde ve ders bazlı olarak kitap taleplerini güncellemeleri istenmiştir. Bu güncelleme ile özel okulların reel taleplerinin yenilenmesi sağlanacaktır. Özel okullar tarafından Bakanlığımızca dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının talep edilmesi durumunda, bu kitapların derslerde aktif olarak kullanılması gerektiği talimatı verilmiştir. Bakanlığımızdan ücretsiz ders kitabı talebinde bulunan tüm okulların ders dönemi sonunda bu kitapları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etmeleri yazılı olarak kurumlara bildirilmiştir" denildi.