MEB duyurdu: 1 Nisan'da okullar tatil

MEB, 81 il Valiliğine gönderdiği yazıda, Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim nedeniyle eğitim kurumlarının 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu.

Türkiye'de 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler nedeniyle okulların hazırlanması amacıyla 1 Nisan'da eğitime ara verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 kentin Valiliğine 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle yazı gönderdi.

MEB'in gönderdiği yazıda, "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır" denildi.

Oyların sayım işleminin akşam saatlerine kadar sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir" ifadelerine yer verildi.

MEB'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Bilindiği gibi eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkân verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hâle getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hâle getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir.

Diğer taraftan, 3 Eylül 2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2'nci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği 1 Nisan 2024 Pazartesi günü üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır."