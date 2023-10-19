MEB güncelledi: Ortak sınav tarihleri değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, ortak sınav haftası tarihlerini güncelledi. Birinci dönemin ilk sınavları için belirlenen tarih aralığı değişti. Sınavlar iki hafta içinde tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortak sınav haftası tarihlerini güncelledi.

Bakanlığın yeni eğitim öğretim yılı başında açıkladığı ilk takvime göre, 1 dönemin 1. sınavları Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının ilk haftası aralığında yapılacaktı.

NTV'nin haberine göre; Bakanlıktan illere gönderilen yeni yazıya göre 1. sınavlar 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 2. sınav tarihleri ise değişmedi.

Öğrenciler, 1. dönemin ikinci sınavlarına 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında girecek. Yazıda, kararın okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" başlayacağını duyurmuştu.