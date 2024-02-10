MEB iş güvenliği eğitimini reddetti!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Fişek Vakfı Enstitüsü’nün MESEM’lerde çalıştırılan öğrenciler için ücretsiz iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme talebini reddettiği ortaya çıktı. Son dönemde 8 çocuk iş cinayetinde can verdi.

HABER MERKEZİ

Okulların kapılarını tarikatlara, Diyanet’e sonuna kadar açan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Fişek Vakfı Enstitüsü’nün, iş cinayetleri yaşanan meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezlerinde (MESEM)’lerde çalıştırılan çocuklar için ücretsiz iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme talebini reddetmiş.

Evrensel'in haberine göre, MESEM’lerde son dönemde artan iş cinayetlerine karşı göstermelik önlemler açıklayan MEB’in, sahada çocuklar için çalışmalar yürüten Fişek Vakfı Enstitüsü’nün, Ankara’da meslek liseleri ve Antalya’da ise MESEM’lerdeki öğrenciler için ücretsiz iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verme talebine kulak tıkamış.

Fişek Vakfı Enstitüsü Vakfı Başkanı Oya Fişek imzasıyla Aralık 2023’te Yenimahalle İlçe Milli Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda meslek lisesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yaşanan sorunlara işaret edilerek “Uygun görülen mesleki ve teknik eğitim veren liselerde vakıf gönüllülerimiz tarafından ücretsiz eğitimler vermek istiyoruz” talebine ilçe milli eğitim müdürlüğü, ‘iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri uzmanlarımız tarafından verilmektedir’ denilerek talebin uygun görülmediği yanıtı verildi. Fişek Enstitüsü’nün Antalya’da MESEM’ler için yaptığı çağrı da kabul görmedi.

8 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurulan mesleki eğitim merkezleri (MESEM) kapsamında çalışan 17 yaşındaki Murat Can Eryılmaz yaşamını yitirdi. Eryılmaz, Kilis’te 21 Kasım 2023’te çalıştığı 13 katlı inşaatın 8. katından düştü. Eryılmaz, yaklaşık 72 gündür Malatya Turgutlu Özal Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğum bakım ünitesinde tedavi görüyordu. 17 yaşındaki Eryılmaz’ın ölümüyle birlikte son 1 yılda MESEM kapsamında çalışırken iş cinayetine kurban giden çocuk sayısı 8’e yükseldi.MEB’in verilerine göre haftanın 4 günü işte 1 gün okulda olmak üzere MESEM kapsamında 1.4 milyon çocuk (öğrenci) patronlar için ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyor.