MEB 'mesleki eğitimde' 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesini feshetti

MEB, öğrencilerin işçileştirildiği ve iş cinayetleri ile karşı karşıya bırakıldığı 8 bin 406 işletmenin sözleşmesini, iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin staj adı altında ölümle burun buruna bırakılarak çalıştırıldığı 8 bin 406 işletmenin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Bakan Yusuf Tekin imzasıyla 2 Şubat 2024'te "Mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği" konulu genelge yayımlandı.

MEB, bu kapsamda işletmelerde öğrencilerin staj yaptığı ve mesleki eğitim aldığı atölye ve laboratuvarların, iş sağlığı ve güvenliği bakımından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılıp yapılmadığına ilişkin incelemeler yaptı.

Bakanlığın 81 valiliğine gönderdiği genelge hükümleri doğrultusunda, şubatta il istihdam ve mesleki eğitim kurulları "acil gündemle" valilik bünyesinde toplandı.

SÖZLEŞMELER FESHEDİLDİ

Toplantılar neticesinde MEB ile paylaşılan raporlara göre, 94 bin 301 işletmeye yönelik meslek birlikleriyle denetimler yürütüldü. Çalışma sonucunda bugüne kadar bu işletmelerden iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmayan 8 bin 406'sının sözleşmesi feshedildi.

ÖĞRENCİLER YENİ İŞLETMELERE GÖNDERİLECEK

Bu işletmelere, gerekli koşullar sağlanana kadar staj ya da beceri eğitimleri için öğrenci gönderilmeyecek. Sözleşmesi feshedilen iş yerlerindeki öğrenciler, yeni işletmelerde eğitimlerine devam edecek.

Genelge kapsamında, 425 bin 821 öğrenci ile 38 bin 697 personel, öğretmen ve yöneticiye iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitim verildiği aktarıldı.