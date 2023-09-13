MEB 'ücretsiz bir öğün yemek' uygulamasını kaldırdı: CHP'den 'Bu karardan dönün' çağrısı

MEB'in 1 öğün ücretsiz yemek verme uygulamasını kaldırmasına CHP'den tepki geldi. MEB'e çağrıda bulunan CHP'li Gamze Taşcıer, "Bunu yapmayın, bu karardan geri dönün. Geri dönmekle kalmayın, sadece anasınıflarına değil, tüm öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verin" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Şubat 2023’ten itibaren okul öncesi ve yatılı okullarda 1 öğün ücretsiz yemek verme uygulamasını kaldırdı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, uygulamanın kaldırılmasına ilişkin MEB'e tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Taşcıer, "Ana sınıfı gibi kritik bir gelişim çağında olan çocuklar arasından birçoğunun belki de sağlıklı ve dengeli olarak beslenebildiği tek öğün buydu. Ama Milli Eğitim Bakanlığı bir kararla, daha bir dönemde bu uygulamayı bitirdi" dedi.

BAKANLIĞIN BÜTÇESİ Mİ YOK?

"Seçim bitti, sandıklar kapandı, mülakat kalkacak gibi verilen sözlerin tutulmayacağı itiraf edildi, aşama aşama 5 milyon öğrenciye kadar artıracağız denilen ücretsiz bir öğün yemek şimdiden kaldırıldı" diyen Taşcıer, şöyle devam etti:

"Seçimden önce milleti kandırmak değil de ne bu? Her yeni gelen Bakan iz bırakmak ister, bugüne dek sınavlar kalktı, sınavlar geri geldi, adları değişti, sınıfta kalma var dendi, sonra geri geldi, çok sayıda teknik değişiklikler yapıldı, eğitim yapboza çevrildi. Ama bir Bakan’ın böyle bir iz bırakmak isteyeceğini hiç düşünmemiştik. Yıllardır yaptığımız çağrılar neticesinde nihayet Şubat ayında, sadece ana sınıfları için olsa da başlayan uygulama, bir anda kaldırıldı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın bizatihi, bilerek ve isteyerek çıkardığı ekonomik krizin faturası neden yoksul insanlara, çocuklarımıza çıkarılıyor? Bakanlığın çocuklara bir öğün yemek verecek bütçesi mi yok? Elbette bütçe var, ama bu bir tercih meselesi. Belli ki Erdoğan iktidarı, ekonomik krizi şatafattan kısarak, sözde itibardan tasarruf ederek, lüks makam araçlarından ve binalardan keserek değil, vatandaşın cebinden alarak, çocukların yediği bir öğünden keserek atlatmaya çalışacak."

ANNE BABALARIN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSINIZ?

Ailelerin çocuklarını ana sınıflarına göndermekten vazgeçtiğini belirten Taşcıer, "Derin yoksulluk yaşayan ailelerde doğal olarak eğitim öncelikli konu olamıyor. Çocuklarının yanına koyabilecekleri bir parça yemekleri olmayan anne babaların yüzüne nasıl bakacaksınız? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir paylaşım yapıp “Okul çağı, çocukların zihinsel ve fiziksel aktivitelerinin yüksek olduğu bir dönemdir. Çocuklarımızın 3 ana ve en az 2 ara öğün olacak şekilde beslenmeleri uzmanlarca önerilmektedir” dedi. Paylaştığı videoda çocukların tüketmesi gerektiği ifade edilen en temel besinlere bile insanlar ulaşamıyor. Böyle bir yokluk ve yoksulluk ortamında Devlet, tüm öğrencilere hiç olmazsa bir öğün yemek vermesi gerekirken, sadece anasınıflarına verdiği yemeği bile kesiyorsa, sağlıklı bir nesil yaratmaktan veya çocukların akademik başarısından bahsedebilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

MEB'E ÇAĞRI

Milli Eğitim Bakanı’na çağrıda bulunan Taşcıer, "Bunu yapmayın, bu karardan geri dönün. Geri dönmekle kalmayın, sadece anasınıflarına değil, tüm öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verin. Ekonomik krizi yaratan sizlersiniz, cezasını vatandaşa ödetmeyin" ifadelerini kullandı.