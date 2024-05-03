MEB’den tek tip müfredat!

MEB’in yeni müfredatının içeriğine karşı eğitimcilerin tepkisi sürüyor. Eğitim Sen tarafından yapılan eylemlerde, “Amaç itiraz etmeyen nesil yetiştirmek” denildi.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), yayımlanan yeni müfredat taslağı olan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ne karşı tepkiler sürüyor. Eğitim Sen, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yeni müfredata ilişkin görüşlerini açıklamak üzere bir araya geldi. “düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandığını” söyledi.

Yeni müfredat taslağının otoriteye biat etmeye yakın, eleştirel düşünmeye ve sorgulamaya uzak şekilde hazırlandığını savunulan ortak açıklamada, “MEB’in yeni müfredatı düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır” denildi.

HEDEFLERİ KENDİ İDEOLOJİLERİNİ AKTARMAK

Açıklamada, müfredatta yapılmak istenen değişikliklerin ve içeriğinin iktidarın eğitimdeki siyasal-ideolojik hedeflerinden ayrı ya da bağımsız değerlendirmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. İktidarın yetiştirdiği bireylerde olmasını istediği özelliklere göre eğitim müfredatını hazırladığı ifade edilen açıklamada, “Müfredat değişikliklerinde laik ve bilimsel eğitim geri plana itilirken, bütün ders kitaplarında ‘milli ve manevi değerler’in merkeze alındığı görülmektedir. MEB’in öncelikli hedefi eğitim müfredatı ve ders kitapları üzerinden iktidarın siyasal ideolojisinin açık ve gizli olarak öğrencilere aktarılmasıdır” denildi.

‘MAARİF MODELİ’ GERİ ÇEKİLSİN

MEB tarafından sunulan yeni müfredata Veli-Der tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Müfredata ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adının verilmesi eğitime siyaset katarak ideolojik bir tercih olduğu anlaşılmaktadır. İçerikleriyle çağdaş, bilimsel eğitim, laiklik ilkesi ve Medeni Kanunun da reddedildiğini görülmektedir” denildi.

BU DEĞİŞİKLİĞİ REDDEDİYORUZ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), MEB’in yeni müfredat taslağına dair açıklama yaptı. Açıklamada, “Beklentimiz demokratik bir ülke ve demokratik bir eğitimdir. Bu nedenlerle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı verilen müfredat değişikliğini reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.