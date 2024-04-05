MEB’in sınav plansızlığı yeni bir karmaşa yarattı

Politika Servisi

YSK’nin takvimine göre, itirazlar nedeniyle yenilenmesine karar verilecek yerlerde seçimler 2 Haziran’da gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav tarihini 2 Haziran 2024 olarak açıklamıştı.

Seçimde oy kullanılacak sandıklar okullarda kuruluyor ve sandıklarda öğretmenler de görev alıyor. Bu nedenle seçimlerin yenilenmesine karar verilen yerlerde sınavın nasıl uygulanacağı, sınav tarihinin değiştirilip değiştirilmeyeceği konusunda MEB’e sorular gelmeye başladı.

MEB'in, YSK'nin seçimin yenilenmesine karar vereceği yerlerin netleşmesinden sonra açıklama yapması bekleniyor. Kurban Bayramı ile öğrencilerin yaz tatili ve sınav tarihlerinin bir araya gelmesi nedeniyle haziran ayındaki bu sıkışıklık, sınav tarihlerinin sonraya kaydırılmasıyla da çözülemiyor. Sınavların tarihlerinin kaydırılması hem Milli Eğitim Bakanlığının hem de ÖSYM’nin sınavlara ilişkin belirlediği takvimde aksamaya yol açıyor.