Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan HEDEP'e ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HEDEP Meclis Grubu'nu ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bize başarılar diledi. Verimli, güzel bir görüşme oldu" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün HEDEP Meclis Grubu'nu ziyaret etti.

Numan Kurtulmuş'u HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan karşıladı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuncer Bakırhan, "Kongremiz olmuştu. Bize başarılar diledi. Verimli, güzel bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, şunları söyledi: "Kendilerinin söylediği gibi önümüzdeki dönem Meclis'in daha hoşgörülü, diyalog içerisinde olacağı bir süreç olmasını talep ediyoruz. Ziyaretlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz."