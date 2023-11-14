Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Akşener'e ziyaret
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Meclis'te gerçekleşen ziyarette Can Atalay ve yargı krizinin konuşulmasının beklendiği belirtildi.
Kaynak: DHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
Akşener'in Meclis’teki makamında gerçekleşen ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.
Numan Kurtulmuş’un Meclis Başkanı seçildiğinde kendisini ziyaret eden Meral Akşener’e iade-i ziyaret gerçekleştirildiği belirtildi.
Görüşmeye Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da katıldı.
İkilinin görüşmesinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği dokunulmazlığı, Yargıtay-AYM krizi gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
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