Meclis Başkanvekili Celal Adan, HEDEP'li Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından küfür etti

Meclis Başkanvekili Celal Adan, HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından mikrofonunun açık olduğunu unutarak küfür etti. Adan'ın "Pez...ler" dediği duyuldu.

MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan, mirkofonunun açık olduğunu unutup küfür etti.

Meclis Genel Kurulu'nda söz alan HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir grup toplantısındaki "Lazistan" ve "Kürdistan" ifadelerini kullandığını belirterek, “MHP'nin, CHP'nin yöneticileri gitsinler Meclis'in gizli celselerine baksınlar, okusunlar. Orada Kürt kelimesini görecekler. Kürdistan'ı görecekler, Laziztan’ı görecekler, Çerkezleri görecekler. Mustafa Kemal bölücü müdür? Mustafa Kemal Kürt milletvekillerini çağırırken 'Kürdistan' diyordu. Bunu sayın Erdoğan söylüyordu ve doğru söylüyordu. Biz de bunun altına imzamızı atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sakık’a cevap veren Meclis Başkanvekili Celal Adan ise “Buradan herhangi bir polemiğe girmek istememekle birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, merhametine kurşun sıkıp askerimizi, polisimizi, Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımızı şehit edenlere ve onların adı PKK iken bir milletvekili 'Türk askerini PKK tükrükleriyle boğar' deseydi bu Meclis'ten canlı çıkamazdı Mustafa Kemal'in devleti kurduğu dönemlerde. Dolayısıyla bu tespiti yapmak lazım” ifadelerini kullandı.

Bu kez Celal Adan’a cevaben yerinden söz alan Sırrı Sakık, "Benim söylediklerimi götürüp PKK ile özdeşleştirmeye, o noktaya çekmenin kimseye bir yararı yok" dedi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan daha sonra, söz isteyen bir milletvekilini kürsüye davet etti.

Bu sırada Adan'ın, mikrofonu kapattığını zannederek "Pez...ler" dediği duyuldu.