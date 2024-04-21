Meclis çoğunluğu CHP’ye geçen İzmit’te 25 yıllık TÜGVA ve ENSAR protokolleri iptal!

Meclis çoğunluğunun CHP’de olduğu İzmit Belediyesi, TÜGVA ile Ensar Vakfı ile yapılan 25 yıllık protokoller iptal edildi.

CHP'nin yönetiminde bulunan İzmit Belediyesi’nin ilk Meclis toplantısında, AKP döneminde 25 yıllığına TÜGVA’ya tahsis edilen öğrenci yurdu ve Ensar Vakfı’na verilen kültür merkezinin geri alınması için protokollerin iptali görüşüldü.

Mecliste AKP'li üyelerin itiraz ettiği protokoller komisyona gönderilmeden oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, teklife ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Barınma hakkından yararlanan öğrenciler var, dönem sonuna kadar hakları devam edecektir ama belediye işletecektir. Öğrenciler ücretsiz hizmet alacaktır. Belediye yurt işletmek üzere devletten tahsis almıştır. Ancak burası tahsis yapılmıştır ve buradan bu vakıf ücretli şekilde hizmet vermektedir. Belediyelerin ve devletin asli görevi yurdu kendisi işletmektir, tahsis etmek değildir. Öğrenciler yararlanmaya devam edecektir. Belediyenin finansör olarak kullanılması göz önünde bulundurulduğunda, şehir dışından gelen Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin de barınması için protokol iptal edilmelidir.”