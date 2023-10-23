Meclis'e yapay zeka geliyor: Vekillerin konuşmalarını yazıya dökecek

TÜBİTAK ile TBMM ortaklığında yürütülen Tutanak Bilgi Sistemi Projesi'ne ilişkin çalışmalar sürüyor. Projenin devreye alınmasıyla birlikte yapay zeka, milletvekillerinin sesini tanıyıp, konuşmalarını yazıya dökecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tutanaklarına yapay zeka desteği geliyor.

AA muhabirine konuşan TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanı Muhsine Çevik, TBMM'nin TÜBİTAK ile yürüttüğü Tutanak Bilgi Sistemi Projesi'nin devreye girmesi halinde yapay zekanın, milletvekillinin sesini tanıyıp, konuşmasını yazıya dökebileceğini ifade etti.

Projeyi yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüklerini belirten Çevik, şunları söyledi:

"Tutanak Bilgi Sistemi'nde, konuşmacı konuştuktan sonra stenograflarımız artık uzman stenograf gibi çalışacak, yazıya dökülmüş metni kontrol edecek. Bizdeki kontroller her zaman çok fazladır. Sonra bilgisayar üzerinden uzmanımız kontrol edecek, sonra başkan yardımcımız. Birleştirme işlemini artık memurumuz yapmayacak. O, ortak kelimeyi bulup birleştirecek. Bu sistem, Tutanak Bilgi Sistemi Projesi. Buradaki yapay zeka konuşmayı yazıya dökecek ve konuşmacıyı tanıyacak. Bir vekilimiz çıkıp konuştuğunda onun ismini açacak, sesini tanıyacak, konuşmasını da devamında yazacak. Diğer yaptığımız bütün işleri de bu sistemle gerçekleştireceğiz inşallah."

TARTIŞMALI OTURUMLARDA NE OLACAK?

Yapay zekanın tartışmalı oturumlarda konuşmaları algılayıp algılayamayacağına ilişkin ise Çevik, "Yapay zeka tartışmaları algılayamayacak. Kavga varsa biz normal ses kaydından hiç yararlanamıyoruz çünkü sesler üst üste biniyor, ayırt etmeniz mümkün değil. O zaman artık steno devreye giriyor. Yapay zeka da olsa bu stenografa ihtiyaç her zaman olacak çünkü kavgalı oturumda o sesleri ayırt edemez, kimin ne dediğini bilemez. Burada bir insana ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün 1928'de, stenograf yetiştirilmesini öngören yazısıyla kurs açıldığını kaydeden Çevik, 1930 yılında stenografların parlamentoda çalışmaya başladığını, o günden bugüne stenografların parlamentoda görev yaptığını hatırlattı. Bir stenografın günümüzde bir yılda yetiştiğini belirten Çevik, stenograf olabilmek için üniversitelerin hukuk, iktisat, işletme gibi bölümlerinden mezun olanların KPSS'de yeterli puanı alması, ardından da mülakatı geçmesi gerektiğini vurguladı. Çevik, mülakatı geçenlerin de kursa alındığını anlattı. Steno eğitiminin sadece TBMM tarafından verildiği bilgisini paylaşan Çevik, stenografların da Türkiye'de sadece Meclis'te çalıştığını kaydetti.

Çevik, TBMM'de Tutanak Hizmetleri Başkanlığı olarak toplamda 99 stenografın görev yaptığını, bunlardan 23'nün uzman stenograf olarak çalıştığını, 4 başkan yardımcısı ve bir başkanla çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.