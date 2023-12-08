Meclis Genel Kurulu'nda bütçe mesaisi başlıyor
Meclis'te, 11 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de Numan Kurtulmuş başkanlığında 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri başlayacak. Bütçe görüşmeleri süresince partilerin grup toplantıları yapılmayacak. Ayrıca, 11 Aralık- 24 Aralık döneminde Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.
TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri başlayacak.
Meclis Genel Kurulu, 11 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçenin tümü üzerinde yapılacak görüşmelerde, hükümet adına sunum yapacak. Siyasi parti grupları, bütçenin tümü üzerine 1'er saat söz alacak.
GRUP TOPLANTILARI YAPILMAYACAK
Sırasıyla Saadet, İYİ Parti, MHP, HEDEP, CHP ve AKP temsilcileri söz alacak. Son olarak bütçeye yönelik eleştirilere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cevap verecek.
Bütçe görüşmeleri süresince partilerin grup toplantıları yapılmayacak. 11 Aralık- 24 Aralık döneminde Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.