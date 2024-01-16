Meclis Genel Kurulu toplandı: Bakanlardan bilgilendirme, muhalefetten eleştiri

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurulda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgilendirme yaptı. Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Hakan Fidan, "Gelinen noktada örgüt (PKK), Türkiye'den çok Suriye'nin ve Irak'ın güvenlik tehdidi haline gelmiştir" dedi. Bakanların bilgilendirmelerinin ardından siyasi parti gruplarından temsilcilerin konuşmalarına geçildi. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Terör ve teröristle mücadele militarist bir dil kullanmakla değil, kapsayıcı bir dil kullanmakla olur. Sahip olduğunuz bilgilerin bir kısmını muhalefet ile paylaşın. Bu meclisin fonksiyonunu evet ya da hayır demekten ibaret saymayın" diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, millevekillerini bilgilendirmek için konuşma yaptı.

Oturumda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye, sorunlarını çözmeye muktedir bir devlettir. Terör belasını da bütün unsurlarıyla tasfiye edecek, yok edecek, tarihin çöplüğüne atacaktır" ifadelerini kullandı.

"300 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA GÜVENLİ HAT OLUŞTURDUK"

Kurtulmuş ayrıca, "Terörün önündeki en büyük engel, demokratik meşruiyetimizin kaynağı TBMM'dir, bizatihi siyasetin kendisidir, buradaki milletvekilleri, TBMM'nin ruhudur" şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terör örgütüne ağır darbe vurduk. Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. Sınırımızda kurulmak istenen terör koridorunu parçaladık. Terörü kaynağında yok etme stratejisini uyguladık. Irak'ta Pençe -Kilit operasyonlarıyla kilit kapatıldı. Üs bölgeleri sayesinde güvenli hat oluşturduk. Yaklaşık 300 kilometre uzunluğunda güvenli bir hat oluşturduk" dedi.

Güler, "Mehmetçik karşısında aciz kalan teröristlerin son çırpınışları. Teröristlerin kalbi Zap'a ulaşmamız, örgütün son direncini Pençe-Kilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu" ifadesini kullandı.

"PKK, IRAK VE SURİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Yaşar Güler'in ardından ise Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan, konuşma yaptı.

Hakan Fidan'ın Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın satırbaşları şu şekilde:

"Gelinen noktada örgüt (PKK), Türkiye'den çok Suriye'nin ve Irak'ın güvenlik tehdidi haline gelmiştir.

Komşu ve müttefiklerimiz mücadeleye destek vermeli. Türkiye'de zemin kaybeden PKK, ağırlığını sınır ötesine taşımak zorunda kalmıştır.

Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz.

Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir. Bölücü terör örgütüne sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız

"Irak makamlarıyla istişare sürecimiz devam ediyor, Irak yönetiminin PKK'ya yönelik evrilmekte olan anlayışını tahkim etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir."

SAADET PARTİLİ KAYA: MECLİSİN FONKSİYONUNU EVET YA DA HAYIR DEMEKTEN İBARET SAYMAYIN

Bakanların konuşmalarının ardından siyasi parti grubu temsilcilerinin konuşmalarına geçildi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, "Ülkemizde 40 yıldır devam eden bir terör ortamı var. 5 milyonu aşan düzensiz göçün bizi yeri götüreceği yere dikkat çekmek istiyorum" dedi.

Kaya, şunları söyledi:

"40 terörist kaldı onun da çoğunun ayakkabı numaralarını da biliyoruz diyerek bu meseleyi dar bir çerçeveye sıkıştırarak bir sonuç alamayız.

Terör ve teröristle mücadele militarist bir dil kullanmakla değil, kapsayıcı bir dil kullanmakla olur. Sahip olduğunuz bilgilerin bir kısmını muhalefet ile paylaşın. Bu meclisin fonksiyonunu evet ya da hayır demekten ibaret saymayın. Bu bir iktidar meselesi değil, devlet meselesidir."

Kaya'nın konuşmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş birleşime ara verdi.

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