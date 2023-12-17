Meclis karıştı: Başrolde yine Özlem Zengin

Saadet Partili Hasan Bitmez’in Meclis’te kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybettiği konuşmada kendisine sataşan AKP’li Özlem Zengin, Meclis’te yine olay çıkardı.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Meclis gündemine getirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlara ilişkin bütçe görüşmelerine ilişkin konuşurken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in sözlü saldırısıyla karşılaştı.

Özcan konuşurken, Zengin sözlerini kesti. Önce AKP grubuna Meclis’i terk etmeleri için talimat veren Zengin, daha sonra kürsüye gelerek muhalefet milletvekillerini hedef aldı.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın konuşması sırasında AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve AKP'li vekiller önce meclisi terk ettiler ardından kürsüyü işgal ettiler. pic.twitter.com/IgkWLnPAmP — Yurttaş TV (@yurttastv) December 17, 2023

BİTMEZ'İN KALP KRİZİ GEÇİRMESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 12 Aralık Salı fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti.

Bitmez, fenalaşmadan önce AKP’nin Filistin’e saldıran İsrail’e yönelik politikalarını eleştiriyordu. Buradaki tartışmada AKP sıralarından kendisini hedef alan ifadeler kullanırken; bu ifadelerin en ağırı AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den gelmişti.

Bitmez, konuşması bitirdikten hemen sonra fenalaşarak yere yığıldı ancak AKP’lilerin hedef alması devam etti. Meclis tutanaklarına yansıyan konuşmada Bitmez yere yığılınca AKP grubundan “Allah’ın gazabı böyle olur” ifadeleri sarf edildi.

İsmail Saymaz’a konuşan CHP’liler bu ifadeyi kullananın Özlem Zengin olduğunu söyledi.

Zengin, Bitmez’in ölüm haberi gelince X hesabından şöyle bir başsağlığı mesajı paylaştı: "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Zengin’in bu mesajına X’ten çok sayıda tepki geldi. Tepkilerde Zengin’in samimi olmadığı belirtilirken; Bitmez hakkında sarf ettiğin sözler yüzüne vuruldu.