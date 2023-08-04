Meclis komisyonu, 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın ölümüyle ilgili valilikten bilgi istedi

Şanlıurfa’da kayıp olarak aranırken Semerkand Vakfı'na ait olduğu belirtilen kaçak medresenin yanındaki ahırda ölü bulunan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın ölümü TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda gündeme geldi. Dakak’ın ölümü için Şanlıurfa Valiliği’nden bilgi istendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Şanlıurfa’da ailesi tarafından gönderildiği kaçak medresenin yanındaki ahırda ölü bulunan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın ölümüne ilişkin Şanlıurfa Valiliği’nden bilgi istedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın başvurusunu yanıtlayan Komisyon Başkanı Derya Yanık, "Söz konusu başvuruya ilişkin olarak gerekli incelemenin yapılması, komisyonumuza bilgi verilmesi Şanlıurfa Valiliği’nden istenmiştir" dedi.

Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Komisyonumuza Abdülbaki Dakak hakkında yapmış olduğunuz ilgi başvuru incelenmiştir. Söz konusu başvuruya ilişkin olarak gerekli incelemenin yapılması, konu hakkında yapılan idari ve adli soruşturmanın safahatı hakkında 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu’na göre Komisyonumuza bilgi verilmesi Şanlıurfa Valiliği’nden istenmiştir."

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa’da kaçak bir medreseye "zorla gönderildiği" öne sürülen Abdulbaki Dakak, 11 Haziran günü kaybolmuştu. Dakak’ın cansız bedeni, 14 Haziran günü medresenin yanınki ahırda asılı halde bulunmuş, gönderildiği medresenin Semerkand Vakfı'nın denetiminde olduğu belirtilmişti.

Dakak’ın ön otopsi raporunda, ölüm nedenine ilişkin kesin kanaate varılamadığı kaydedilirken zehirlenme şüphesini de içeren ifadeler dikkat çekmişti. Raporda, "Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığı'nda yapılacak histopatolojik (organ, doku ve hücrelerde oluşan değişikliklerin çeşitli yöntemler kullanılarak mikroskopta incelenmesi) ve toksikolojik (zehirli maddeler ve zehirlenmelerle ilgili) incelemeler sonucu düzenlenecek raporların adli tahkikat dosyası ile birlikte tarafımıza gönderilmesinin uygun olduğu kanaatindeyim" ifadeleri yer almıştı.